Evin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman'da bir evin bacasına düşen tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman'da bir evin bacasına düşen tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Siteler Mahallesi'nde Murat Bilgiç'e ait evin damındaki soba bacasına düşen tavşan, çevredekilerin çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bunun üzerine ev sahibi Bilgiç, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavşanı özel kurtarma aparatı ile bulunduğu yerden çıkardı.
Hayvan, daha sonra Bilgiç'e teslim edildi.