Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

29.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:08
Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi, Tavşantepe Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Remziye O.'ya ait olan 3 katlı evin bacası tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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