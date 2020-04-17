Evin bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, İtfaiye, Güncel

Evin bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da iki katlı evin bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

17.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:50
Evin bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da iki katlı evin bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı evin bacasından kedi sesi duyan ev sahipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri evin ikinci katındaki bacaya sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Kaynak: AA

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