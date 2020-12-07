Evin altında 12 metre tünel kazıp, define arayan 7 kişiye suçüstü
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Evin altında 12 metre tünel kazıp, define arayan 7 kişiye suçüstü

07.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:51
Evin altında 12 metre tünel kazıp, define arayan 7 kişiye suçüstü

GÜMÜŞHANE'de evinin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan ev sahibi ile 6 kişi gözaltına alındı.

GÜMÜŞHANE'de evinin altında 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan ev sahibi ile 6 kişi gözaltına alındı. 

Merkeze bağlı Aksu köyünde İ.Y., evinin altında define aramak için kazı başlattı. İhbar üzerine jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler, baskın yaptıkları evin altında 12 metre uzunluğunda tünelle karşılaştı. Ev sahibi İ.Y. ile H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ. gözaltına alındı. Tünelde yapılan aramada halat, kazma, kürek ve çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Evin altında 12 metre tünel kazıp, define arayan 7 kişiye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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