Evimizi de hayatı da güzelleştirmek elimizde

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Koronavirüs salgınıyla mücadele için evde kal çağrısı devam ediyor.
26.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:47
Koronavirüs salgınıyla mücadele için evde kal çağrısı devam ediyor. Hayta eve sığar... Evde kal... Sağlıklı kal...
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Kaynak: Dunya.com