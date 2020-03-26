Evimizi de hayatı da güzelleştirmek elimizde Koronavirüs salgınıyla mücadele için evde kal çağrısı devam ediyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için evde kal çağrısı devam ediyor. Hayta eve sığar... Evde kal... Sağlıklı kal... Kaynak: Dunya.com