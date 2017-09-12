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Evimizdeki Her Maç Hayati Önem Taşıyor'

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar.

Evimizdeki Her Maç Hayati Önem Taşıyor'

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup." dedi.

Kaynak: Dunya.com