"Evimiz Atölye" Projesinin 5'inci Adresi: Güneş Mahallesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evimiz Atölye" projesinin alanı her geçen gün genişliyor. Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaş olduğu projenin 5'inci adresi Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi oldu. 4 haftalık eğitim sürecini tamamlayan 63 kadın, oyuncak üretimine başladı.

Kadınlar 4 haftalık eğitimi tamamladı Toroslar ilçesi Mevlana, Akdeniz ilçesi Turgutreis, Tarsus ilçesi Yeşil ve Erdemli ilçesi Tömük Mahallelerinde sürdürülen projeye Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi de eklendi. Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü eğitmenleri, projeye katılan kadınlara 4 haftalık eğitim verdi. Kadınlar, çoraptan oyuncak üretiminin püf noktalarını öğrendi. Eğitim sürecinin ardından Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gönüllüsü Meral Seçer'le bir araya gelen kadınlar, oyuncak üretimine başlayacak. Üretilen oyuncaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak, kentteki çocuklara dağıtılacak. Bu sayede evdeki gizli iş gücünü açığa çıkartan kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlayacak.

"Ürettikleri ürünlerin karşılığında bir gelirleri oluyor ve onlara bir özgüven aşılıyor"

Meral Seçer, Evimiz Atölye projesinin 5'inci durağı olan Güneş Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Burada kadınlarımızla sohbet ettik. Bu projede gerçekten ne kadar mutlu olduklarını gördük. Çünkü evde gizli kadın iş gücünün ortaya çıkmasının, kendilerine ek gelir elde etmelerinin onlar için çok mutluluk verici ve motive edici bir olay olduğunu gördük. Ayrıca burada sosyalleşmeleri ve daha farklı projelerde de yer almak istemeleri bizim için sevindirici oldu. Evdeki gizli kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi, kadınların da kendilerini daha güçlü hissetmelerine sebep oluyor. Çünkü kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerin karşılığında bir gelirleri oluyor ve onlara bir özgüven aşılıyor. Daha fazla, daha farklı şeyler yapmak istemeleri de bunun göstergesi oluyor" dedi.

Kendileri için de mutluluk verici ve motive edici bir proje olduğunu sözlerine ekleyen Meral Seçer, "Bu projemiz devam edecek. Özellikle dezavantajlı bölgede yaşayan kadınlarımız, arazisi, bahçesi, bağı olmayan yani evde sınırlanmış olan kadınlarımız için bu tür eğitimler çok önemli ve sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güneş Mahallesi'nde 4 hafta eğitim verdik"

Büyükşehir Belediyesi'nde Gönüllü Eğitmen Müge Erdin, Güneş Mahallesi'nde sürdürdükleri çalışmayla ilgili, "Güneş Mahallesi'nde 4 hafta eğitim verdik. Uyuyan bebek ve bebek öğrettik. Şimdi onların malzemelerini hazırladık. Her bir öğrenciye 50'şer bebek vereceğiz. 15 gün süre vereceğiz. Onu da gelip toplayacağız, ücretlerini verecekler. Bebekleri alacağız" ifadelerine yer verdi.

"Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı"

Projeye katılan kadınlardan Emine Fidan, bu tarz çalışmalara hevesli olduğunu vurgulayarak, "Baktım burada da etkinlik var. Ben de geldim, katıldım. Bize bu oyuncakları öğrettiler. 2-3 haftada öğrendik. Hocalar da yardımcı oldular. İyi geçti, 3 hafta içinde başardık. Zaten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Vahap Başkan'a böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ederiz. Biz de evimize katkıda bulunacağız onun sayesinde" dedi.

Kadınlardan Kıymet Riyal, "Geldik kayıt olduk. Hocalar geldi, 3 haftadır geliyoruz. Bize kesmeyi, dikmeyi gösterdiler. Güzel bir iş. Biz eskiden bilmiyorduk çoraptan böyle şeylerin çıkacağını" derken, Hatice Riyal ise "Çorap olarak geldi. Hocamız çorabı gösterdi. Biz de aynı şekilde diktik. Sonra pamukla doldurdu. Kafasını da diktik" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 27. 12. 2021 08: 59: 37

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