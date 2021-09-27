Evimiz Atölye ile 'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek'

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü'nün Mersinden Kadın Kooperatifi'yle iş birliği içerisinde 'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek' sloganıyla yürüttüğü "Evimiz Atölye" projesinin üçüncü durağı Tarsus'a bağlı Yeşil Mahalle oldu.

Proje, Mevlana ve Turgutreis Mahallelerinden başlamıştı Evde gizli kalmış kadın iş gücünü ortaya çıkartıp ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan proje, ilk olarak Toroslar ilçesine bağlı Mevlana ile Akdeniz ilçesine bağlı Turgutreis Mahallelerinden başlamıştı. İki pilot bölgede Büyükşehir'in gönüllüleri tarafından eğitim alan kadınlar, yine Büyükşehir'in sağladığı malzemelerle çoraptan oyuncak üretimine başlamıştı. Büyükşehir tarafından alınan oyuncaklar kentteki çocuklara hediye edilirken, kadınlara da ekonomik kazanç sağlandı.

"Evlerde oturan gizli bir kadın iş gücü olduğunun farkındayız" Projenin üçüncü noktası olan Tarsus'a bağlı Yeşil Mahalle'de kurulan üretim stantlarında da kadınlar bir araya gelerek üretimlere başladı. Kadınları; Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Büyükşehir'in İlk Gönüllü Üyesi Meral Seçer'in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Soner Yetkin, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu ve Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara ziyaret etti.

Meral Seçer, projede büyük emeği geçen Gönüllüler Şube Müdürlüğü Koordinatörü Melike Dursun ve Mersinden Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Gülten Çavuş'u tanıtarak, projenin amacından bahsetti. Seçer, şunları söyledi:

"Genelde bağı, bahçesi olan kadınlarımız var, yine bir şeyler üretebiliyorlar, satabiliyorlar. Öğretmen, hemşire gibi meslek sahibi olan kadınlarımız var. Bunun yanında evlerde oturan gizli bir kadın iş gücü olduğunun da farkındayız. Çünkü kadınlarımız gerçekten çok emektar, çok becerikli. Hem çocuğuna bakıyor, aile düzenini sağlıyor hem de büyüklerine bakıyor, birçok sorumluluğu bir arada taşıyor ve oldukça becerikliler. Evde kadın gizli iş gücünün ortaya çıkarılmasını nasıl sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde bunu ilgili birimler ve Başkanımızla da paylaştık. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bazı organizasyonlarda çocuklara hediye ettiği oyuncakların bir kısmını kadınların üretmesini istemesi üzerine projenin ilk üretimlerine başladıklarını kaydeden Meral Seçer, "Böylelikle sizlere ek bir gelir elde etme imkanı sağlanmış oldu. Gönüllü hocalarımızla çoraptan oyuncak projesiyle başladık. Bundan sonra farklı fikirler de ortaya çıkabilir. İşte tam da bu farklı fikirler noktasında sizlerle karşılıklı yapacağımız görüş alışverişleri bize kılavuz olacak" dedi.

"Fikirleri kaydediyoruz, projelerde kullanmaya çalışıyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasaoğlu Dokucu, bir arada yeni fikirlerin de doğabileceğini belirterek, "Evimiz Atölye çalışmaları kapsamında veya bölgenizde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bize fikir vermek isterseniz, arkadaşlar hepsini not edecekler. Biz bu tip toplantılarda fikirleri kaydediyoruz, yıl boyunca yapacağımız projelerde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

"Adaletli hizmetin adıdır Sayın Vahap Seçer"

CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, her alana eşit hizmetin gittiğini vurgulayarak, "Adaletli hizmetin adıdır Sayın Vahap Seçer. Gerçekten ayrım yapılmadan, kentte yaşayan tüm insanlara adaletli hizmeti ve özellikle kadınların, çocukların hak ettiği değerli hizmetleri sürdürüyor" diye konuştu.

"Üretimden gelen mutluluğu yaşıyorsunuz"

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara, üretmenin insanı mutlu ettiğini ifade ederek, "Uzun süre bir araya gelemememin vermiş olduğu sıkıntıyı yaşıyorduk. Bir insan üretince mutlu olur. Birbirinden güzel ürünler üretiyorsunuz. Bu üretimden gelen mutluluğu yaşıyorsunuz" dedi.

"Daha önce hiç yapmamıştım, burada ilk defa yaptım" Endonezya'dan gelen ve 24 yıldır Yeşil Mahalle'de yaşadığını belirten Alisa Bozna, bugüne kadar çoraptan oyuncak yapmadığını söyleyerek, "İlk defa burada yaptım. 2 haftada öğrendim. Başkan, ev hanımlarına üretsin, evde oturmasınlar, el becerileri gelişsin diye imkan verdi. Bu imkan için teşekkür ederim" dedi.

"4 kişiyle geldik, sonra 27 kişi olduk"

Elindeki işleri hevesle yaptığını söyleyen Ayşegül Serinoğlu ise "Başta Vahap Bey olmak üzere, eşi Meral Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben zaten hevesliydim. Bunları bitirdikten sonra herhalde belediye bize malzemeleri getirecek, ondan sonra bizden geri alarak bütçeye katkı sağlayacak. İlk başta 4 kişiyle geldik, sonra 27 kişi olduk. Herkes etrafına söyledi. Ben de yeğenime söyledim. O da memnun" diye konuştu.

"Aile bütçemize bir katkı olarak bize geri dönecek"

Fatih Mahallesi'nden projeye katılan Serinoğlu'nun yeğeni Neslihan Seyyar daha önce evinde oyuncak yaptığını dile getirerek, "Bunları önceden biz yapıyorduk ama kimse görmüyordu. Böyle faaliyetler olması çok güzel, çok memnunuz. Aile bütçemize bir katkı olarak bize geri dönecek" dedi.

Yayın Tarihi: 27. 9. 2021 08: 45: 53

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