"Evime Ekmek Götüremez Oldum" Diyen Vatandaş Canlı Yayında İntihara Kalkıştı

Oktay Çiftçi isimli vatandaş "Evime Ekmek Götüremez Oldum" diyerek canlı yayında intihara teşebbüs etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak istediğini söyleyen Çiftçi'yi, arkadaşları, "Hainleri, komünistleri bize güldürme Oktay" sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

"BU SON CANLI YAYINIM"

Oktay Çiftçi "Allah'tan başka kimseye vererek bir hesabım yok, şerefimle, onurumla vatanıma ülkeme milletime hizmet ettim. Adımı onurumu kimsenin lekemesine asla müsaade etmem. Bu son canlı yayınım, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Her şeyi herkes öğrensin bugün Allah'a emanet olun" dedi.

"HAİNLERİ, KOMÜNİSTLERİ BİZE GÜLDÜRME OKTAY"

Çiftçi'yi, arkadaşları, "Hainleri, komünistleri bize güldürme Oktay" sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

"BÜTÜN SORUN VE TALEPLERİ DE ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

Çiftçi'nin sağlığıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşılan notta "Oktay Bey gayet iyidir, meraklandırdığı için kusura bakmayın. Bütün sorun ve talepleri de çözülmüştür." mesajı paylaşıldı.