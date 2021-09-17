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Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Devlet Hastanesinde insanların duygularını sömürerek yardım topladığını tespit ettiği dilenciyi yakaladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Devlet Hastanesinde insanların duygularını sömürerek yardım topladığını tespit ettiği dilenciyi yakaladı. Dilencinin üzerinden ise 860 liraya el konuldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri, devlet hastanesi içinde ve çevresinde evini yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden bir şahsın duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istemesi ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan şahsı zabıta karakoluna götürdü. Zabıta karakolunda Bartın'dan Düzce'ye geldiği anlaşılan şahsın, 08.00 ile 11.00 arasında 860 lira para topladığı kayda alındı. Özellikle hastanelere giden şahsın yalan iddiaların yazıldığı kağıt parçasını gösterdiği, ardından da vatandaşların yanına giderek para dilendiği ortaya çıktı. Zabıta ekipleri de, dilenciyi bir daha dilenmemesi konusunda uyararak Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguladı. - DÜZCE

Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı

Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı

Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı

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