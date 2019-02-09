Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na İlgi Büyük

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na gurbetçi vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuara Türk Milli Futbol takımımızın eski oyuncusu Hamit Altıntop da katılıp projeler ile ilgili bilgi aldı.

Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Türkiye'nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının katılımıyla Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün başladı. Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen gurbetçi vatandaşlar, ev, iş yeri ve dükkan gibi projeleri yakından inceleme fırsatını buluyorlar. 10 Şubat'a kadar açık kalacak fuara büyük ilgi gösterdiler.

Fuarda, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın da ziyaret ettiği İhlas Yapı standı birçok misafiri ağırlarken, Türk Milli Futbol takımımızın eski oyuncusu Hamit Altıntop da teslim ve satışı devam eden projeler ile ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA