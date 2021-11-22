'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), tasfiye halindeki 21 Evim şirketinin mağdurları Şişli'de bulunan TMSF binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Pankart ve dövizler taşıyan mağdurlar slogan atarak yetkililerden yardım istedi. İstanbul ve çeşitli illerden gelen mağdurlar ortak basın açıklaması yaptı. Evim Mağdurları Platformu adına basın açıklamasını Muharrem Taşdemir okudu. Taşdemir," Bizler evim mağdurları olarak sorunun çözümü için TMSF yetkililerine sorunun çözümünde şeffaf olunması gerektiğini ve evim mağdurlarının çözümün en haklı tarafı olması nedeniyle bu sürece katılım sağlamak istediğimizi ilettik. Hak için ve hakkımız olanı geri almak için yapacağımız birlik ve dayanışma buluşmasına Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlayan tüm mağdur durumda olan yurttaşlar olarak devlet büyüklerimize bir kez daha sesleniyoruz. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Mazlumu korur, mağduru kollar" dedi.

"PARALARI ERİYOR"