Evil Geniuses, ormancı Svenskeren'ın TSM karşısında oynamayacağını açıkladı
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Evil Geniuses, ormancı Svenskeren'ın TSM karşısında oynamayacağını açıkladı

Evil Geniuses, ormancı Svenskeren'ın TSM karşısında oynamayacağını açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yerine akademiden 'Contractz' şans bulacak

'in kısmen kaliteli kadrolarından birine sahip olan Evil Geniuses, bu sabah Team Liquid karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımın ormancısı Svenskeren'ın yerine akademiden Juan 'Contractz' Garcia'ya şans verileceğini açıkladı. Alınan kararın bireysel sebeplerden ötürü olduğunu belirten Evil Geniuses, Svenskeren'ın 4. hafta 3. gün oynanacak Dignitas maçıyla geri döneceğini de belirtti.

Evil Geniuses tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"LCS'de Pazar günü TSM karşısında Juan 'Contractz' Garcia ile başlıyor olacağız. Juan, 2021 yılında EG akademi takımında gösterdiği bazı etkileyici taşıyıcı performanslarıyla birlikte düzenli bir şekilde en iyi olan isimdi. LCS lig aşamasında oynama fırsatı hakettiğine inanıyoruz ve neler yapacağını görmek için heyecanlıyız.

Svenskeren hem bireysel olarak hem de oyun dışındaki manevi unsurlar olarak zor bir yaz mevsimi geçiriyor. TSM karşısında Juan'ı kullanıyor olsak da, Dennis birincil ormancımız olarak kalacak ve Dignitas maçında geri dönmesini dört gözle bekliyor olacağız."

Kaynak: Playerbros

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