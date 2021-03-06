Evil Geniuses Ethan'ın yerine oBo'yu kadrosuna kattı
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Evil Geniuses Ethan'ın yerine oBo'yu kadrosuna kattı

06.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:20
Evil Geniuses Ethan'ın yerine oBo'yu kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde Ethan ile yollarını ayıran Evil Geniuses, CS: GO kadrosuna oBo'yu dahil etti.

Evil Geniuses, CS: GO kadrosu için Owen 'oBo' Schlatter ile anlaştığını duyurdu. Böylelikle yakın zamanda ayrılan Ethan 'Ethan?' Arnold'un yeri doldurulmuş oldu. Hatırlayacağınız üzere Ethan Valorant'a geçme kararı almıştı.

17 yaşındaki oyuncu yaklaşık 6 aydır herhangi bir takım bünyesinde değildi. 2021 yılının başlarında Complexity ile yollarını ayıran oyuncunun şimdiki durağı Evil Geniesus oldu. Genç oyuncunun takıma nasıl uyum sağlayacağı ve performansı merak edilen konular arasında olacaktır.

Güncel Evil Geniuses CS: GO kadrosu:

Vincent 'Brehze?' Cayonte

Tsvetelin 'CeRq?' Dimitrov

Tarık 'tarik'? Çelik

Peter ?'stanislaw'? Jarguz

Owen 'oBo' ?Schlatter

Wilton 'zews'? Prado (Koç)

Kaynak: Playerbros

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