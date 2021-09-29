Evil Genius, Zombie Army 4 ve Sniper Elite'in yayıncısı Rebellion Interactive'in oyunları Steam'de indirime girdi

Steam yayıncı indiriminde bugün Rebellion Interactive yer alıyor. Steam'de Rebellion Interactive'in yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Rebellion Interactive'in indirimi 1 Ekim'de sonra ediyor.

Rebellion, 1992'de kurulmuş Oxford merkezli İngiliz bilgisayar oyunu şirketidir, Aliens vs. Predator bilgisayar oyunuyla tanınır. 2000'den bu yana aynı zamanda güldürü kitapları yayınlamıştır ve 2006'da Abaddon Books adında ilk baskısını oluşturmuştur.

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İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

Evil Genius 2: World Domination 36,60 TL

Zombie Army 4: Dead War 38,50 TL

Sniper Elite VR – 37,50 TL

Sniper Elite 4 – 13,35 TL

Lords of The Realm Complete – 7,14 TL

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