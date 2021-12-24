Evi yıkılan yaşlı vatandaşa konteyner ev

TEKİRDAĞ (İHA) - Evi yıkılan yaşlı vatandaşa Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinden gönül eli uzatarak, konteyner ev temin etti.

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile gerçekleştirdiği projeler ve yaptığı yatırımlarla göz doldururken, 205 bin nüfuslu ilçede tek bir vatandaşın bile aç ve açıkta kalmasına izin vermeyerek gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun yağış sonrası, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evinin çatısı çökerek yaşanmaz hale gelmişti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve sağlığı ile ilgili bilgi alarak yardım sözü vermişti.

Konteyner ev temin edildi

Başkan Yüksel, verdiği sözü kısa süre içinde yerine getirdi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın evinin bulunduğu alana bir konteyner ev yerleştirerek geçici olarak barınma sorununu çözüme kavuşturdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çiftlikönü Mahallemizde ikamet eden Hasan amcamızın evinin çatısı geçen gece yağan yağmurda çökmüş; olayın hemen ardından aynı gece kendisini ziyaret ettiğimde, Allah'a şükür yara almadığını görüp sevinmiştim. Süleymanpaşa Belediyesi olarak konteyner ev verdiğimiz kıymetli amcamıza, soğuk kış günleri için geçici barınma sağladık. Yeniden sıcak bir yuvaya sahip olan büyüğümüze geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" diye konuştu. - TEKİRDAĞ