Evi yandı, ormanlık alanda ölü bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yalnız yaşayan Sami D.'ye (61) ait evde gece yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yalnız yaşayan Sami D.'ye (61) ait evde gece yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekibi tarafından aranan ancak bulunamayan ev sahibi Sami D., sabah çobanlar tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, Alaattin Mahallesi'nde saat 02.00 sularında yaşandı. Almanya'dan işçi emeklisi olan Sami D.'ye ait evden alevler yükseldiğini görenler 112'yi aradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına alıp, yangını söndürdü. Evin büyük bölümünde hasar meydana geldi. Yanan evin sahibi Sami D. ise bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma Sami D.yi çevrede aramaya başladı. Alaattin Göleti yanındaki ormanlık alanda çobanlar, bugün sabah saatlerinde otomobilin içinde bir kişinin cesedini buldu. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme de bulunan cesedin Sami D.'ye ait olduğu belirlendi. Sami D.'nin evini yaktıktan sonra ormanlık alanda otomobilin içinde başına tabanca dayayarak intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak Sami D.'nin evinde çıkan yangın ve ormanlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili olarak jandarma soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN