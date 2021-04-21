Evi yanarken, üzüntüyle izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evi yanarken, üzüntüyle izledi

Evi yanarken, üzüntüyle izledi
Demirören Haber Ajansı / İsa ÇİÇEK - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Çetin, evinden alevlerin yükseldiği anları üzüntüyle izledi. 

Göl Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan, Nursel Çetin'e ait 2 katlı evin alt katında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kur'an okurken, yangını fark edip, hemen evden çıkan Çetin, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Evinden alevlerin yükseldiği anları üzüntüyle izleyen Nursel Çetin'e komşuları destek oldu. Evin hasar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 


Evi yanarken, üzüntüyle izledi
Evi yanarken, üzüntüyle izledi
Evi yanarken, üzüntüyle izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa ÇİÇEK

İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cem Yılmaz Mustafa Üstündağ
Spor Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mete Kalkavan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evi yanarken, üzüntüyle izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:35:09. #1.15#

title