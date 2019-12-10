Evi yanan yaşlı kadına yardım eli

10.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:07

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'te elektrik tesisatında çıkan yangında evinin tamamı yanan 70 yaşındaki Ayşena Çevik'e yardım eli uzattı.



Serik Hasdümen Mahallesi Çetince mevkiinde yalnız yaşadığı taş evin elektrik tesisatında çıkan yangın sonucu tamamını kaybeden 70 yaşındaki Ayşena Çevik'in yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi koştu. Serik Hizmet Birimi Sosyal Hizmetler Aile Eğitim ve Engelli Danışma Merkezinde görevli personel yaşlılık aylığı ile geçimini sağlayan Ayşena Teyze'ye yaptıkları ön incelemenin ardından nakdi yardımda bulundu. Sosyal Hizmetler ekipleri yaşlı kadına ayni yardımların yapılması konusunda da çalışma yürütüyor. Evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ayşena Teyze, zor gününde yanında olan ve kendisine yardım eli uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA