Evi yanan vatandaşa belediye ev tahsis etti

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Şapçı kırsal mahallesinde dün akşam çıkan yangında evleri kül olan 14 kişilik aileye Sındırgı Belediyesi ev tahsis etti.

Sındırgı'nın Şapçı Kırsal Mahallesi'nde Ramazan Akboğa'ya ait evde, elektrikten kaynaklanan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evde yaşayan 10 çocuk ve 4 büyük birey sokakta kalmıştı. Sındırgı Belediyesi yangın sonrası sokakta kalan aileye köyde bulunan imam evini aileye tahsis etti. Mahalle muhtarı ve halkı ile Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından temin edilen eşyalar yerleştirilerek ailenin mağduriyeti geçici olarak giderildi. Boş olan eve belediye yetkilileri yaşanır hale getirerek, evi eşya ve erzak ile donattı. Yangında evi kül olan evin sahibi Ramazan Akboğa 14 kişilik ailesine barınma imkanı sağlayan Başkan Ekrem Yavaş'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti. - BALIKESİR