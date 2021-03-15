Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı
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Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı

15.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:06
Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde evi yanan vatandaş için Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığı yardım kampanyası başlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde evi yanan vatandaş için Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanlığı yardım kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, "Yeniden Refah Partisi Develi Teşkilatı olarak Sindelhöyüklü ailemizin başına gelen bu olayı derin üzüntü ile öğrendik. Can kaybı olmaması bizim en büyük tesellimiz, aileye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisi asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz ve asgari ücretle bırakın yeniden eşya almayı evin normal ihtiyaçlarını karşılamak bile gerçekten zor,bu kardeşimizin eksiklerini giderebilmesi için yardıma ihtiyacı var. Bizde Yeniden Refah Partisi Develi Teşkilatı olarak evi yanan aile için yardım kampanyası başlatıyoruz, Develili iş adamlarından, hayırseverlerden ve yetkililerden bu aileye yardım yapmalarını bekliyoruz, her türlü ev eşyasına ihtiyaç vardır. Develimizin insanı hayırseverdir bu kardeşimize de yardım edeceklerini umut ediyoruz, hayırsever vatandaşlarımızın şimdiden Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Evi yanan Osman Gözci ise, "Soba borusu yatak odasının içinden geçtiği için, rüzgarın da etkisiyle yatak odasında yangın çıktı. Daha sonra da diğer odalara sıçradı ve evi komple yandı. Şu anda ev hiç oturulacak durumda değil ve çok hasarı var. Ben de asgari ücretli olduğumdan dolayı yaptıracak durumum yok. Şu anda evin oturulacak hiç durumu yok" dedi. - KAYSERİ

Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı
Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı
Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı
Evi yanan vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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