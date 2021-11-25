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Evi yanan vatandaş destek bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evi yanan vatandaş destek bekliyor

Sinop'ta oturdukları evde eşyaları yanan aile, destek bekliyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta oturdukları evde eşyaları yanan aile, destek bekliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, bu sabah saatlerinde Sinop'un Gerze ilçesi Atatürk Mahallesi Şenlik Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Hüseyin Uslu'nun kirada oturduğu evde elektrikli ocağın devrilmesi sebebiyle bir anda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan Uslu dumandan etkilenerek bayıldı. Olayı duyan komşuları eve girerek Hüseyin Uslu'yu dışarı çıkardı ve yangını söndürdü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kiracı Hüseyin Uslu, "Evde eşimle birlikte yaşıyorum. Maddi olarak durumum iyi değil. Ev kullanılmaz hale geldi. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Bu konu hakkında yetkililerden destek istiyorum" dedi. - SİNOP

Evi yanan vatandaş destek bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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