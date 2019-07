Evi yanan Ünsal ailesi yardım bekliyor

Yıkılma tehlikesi olan evde yaşam mücadelesi veriyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Ünsal ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Alaplı ilçesine bağlı Kocaali Köyü'nde 2 Haziran 2019 tarihinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını ve içerisindeki eşyaları tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alt kata sıçramadan söndürüldü. Evde oğlu, gelini ve üç torunu ile birlikte yaşayan 58 yaşındaki Gülizar Ünsal, maaşından kredi kullandığı için eline her ay yaklaşık 300 TL geçtiğini ve bu parayla geçinmeye çalıştıklarını anlattı.

"Aldığım 300 TL ile çocukların ihtiyaçlarını karşılayamıyorum"

Yaşadıklarını anlatan Gülizar Ünsal "Yangın ayın ikisinde, yarın arife olacaktı akşam saatlerinde başladı. O sırada gelinim ve oğlum boya yapıyorlardı, ben de çocuklarla ilgileniyordum. Işıklar söndü, gelinim çay demleyecekti. Işıklar nereden söndü diye dışarıya çıktım yukarı baktım, ateşin merdivene yaklaştığını gördüm. 'Hava çocukları al dışarıya çık yanıyoruz' dedim. 'Can kurtaran yok mu? İtfaiye haber verin yanıyoruz' dedim kendimi yerden yere attım ama emeklerim hep gitti. Yangında kızımın emanet eşyaları, kendi eşyalarımız, ikişer tane olmak üzere kesin motorlarımız, tırpan motorlarımız her şeyimiz yandı, kül oldu. Bütün emeklerim yandı. Evin durumu yukarısı yandığı için sular evin içine aktı. İki, üç kez gelin halıları yıkadı. En son kendi imkanlarımızla veresiye evin üzerine usta çağırıp şap döktük. Yağan yağmur da imkanı yok duramazdık. Ev sağlam değil, gece uyurken deprem olsa uyanamayız, çoluk çocuk içinde kapan gibi kalırız. Yetkililerin yardım etmelerini şu evi yapıp bizi bir dertten, çileden kurtarmalarını isterim. İnşallah yardım ederler duacı olurum. Oğlum da çalışamıyor, şu anda çok mağdur durumdayız. Geçen ay aldığım maaş 300TL'yi tamamlamadı. O maaşımda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabildim. Kızım 50 TL verdi, onunla çocuklara sür ve bisküvi alıp geldiler" dedi.

"Daha kötü bir olay olmadan evimiz yapılsın istiyoruz"

Kdz. Ereğli ilçe merkezinde kiralık bir evde yaşayan ve ailesinin çok mağdur olduğunu anlatan Serhat Ünsal'da evlerinin yıkılma tehlikesi bulunduğunu ifade etti. Ünsal konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Yangından kurtuldular ama ev kullanılamaz hale geldi. Ev tehlikeli evin betonu çökme aşamasına geldi. Riskli evde ailem kalacak yerleri olmadığı için, oturduğumuz ev bizi karşılamadığı için ben kirada kalıyorum. Annemin aldığı 300 TL maaş torunlarına dahi yetmiyor. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz, lütfen sesimizi duysunlar. Aileme yardımcı olmalarını istiyorum. Evimizin tekrardan yapılması gerekiyor ancak ailemin buna durumu yok. Daha kötü bir olay olmadan evimizin yapılmasını istiyorum. Bu ev kırk yıllık bir ev."

Evi yanan Ünsal ailesinin komşuları 75 yaşındaki Mustafa Demircan'da ailenin yangında mağdur olduğun u söyledi. Demircan "Tabi bunların burada ilaçlama motorları, kesin motorları, güneş enerjisi, falan vs. bunların durumları bu. Bunların illaki yardıma ihtiyacı var. Artı burada bunların yardım yapılmasını yetkililer bilir. Gelip buraya baktılar yangın nedeninin elektrik kaçağından olduğu söylediler, olay bu" diye konuştu.

Muhtar Karadağ "Devletimizden yardım bekliyoruz"

Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ'da yangın sonrası devlet yetkililerine yardım için müracaat ettiklerini ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadığını vurguladı. Ailenin gerçekten mağduriyet içerisinde olduğunu belirten Muhtar Karadağ şunları söyledi; "Biz gerekli bilgileri zaten kaymakamlığımıza bildirdik. Şu anda ailenin durumu da ortada mevcut, evi yapacak durumda değiller. Biz devletimizden bunlara yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Maddi ve manevi olarak biz devletimizden bu aileye yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz."

Ünsal ailesi yangın nedeniyle yaşadıkları mağduriyetten kurtulmak için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.

Kaynak: İHA