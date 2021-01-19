Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak

19.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:19
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak

OSMANİYE'de, elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli el-Abbuş ailesini ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, barınma ve eşya yardımında bulunulacağını söyledi.

OSMANİYE'de, elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli el-Abbuş ailesini ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, barınma ve eşya yardımında bulunulacağını söyledi.

Yangın, 12 Ocak günü merkez ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14030 Sokak'taki evde çıktı. Suriyeli Ahmet el-Abbuş ile ailesinin yaşadığı ve çatısı çinko kaplı ahşap olan evden dumanlar yükselmeye başladı. Aile fertleri kendilerini dışarı atarken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.Yangından sonra her şeyini kaybeden aile geçici olarak enişteleri Kemal Huriye'nin evine yerleşti. Küle dönen evde incelemelerde bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, daha sonra el-Abbuş ailesinin ziyaret etti. Aileye barınma sağlayacaklarını söyleyen Kurtuluş, eşya yardımı da yapılacağını ifade etti. Ayrıca yangın esnasında kimlikleri de yanan aileye, yeni kimlikleri de teslim edildi.


Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak
Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:31:28. #1.14#
title