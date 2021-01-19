Evi yanan Suriyeli aileye barınma ve eşya yardımı yapılacak

OSMANİYE'de, elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli el-Abbuş ailesini ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, barınma ve eşya yardımında bulunulacağını söyledi.

Yangın, 12 Ocak günü merkez ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14030 Sokak'taki evde çıktı. Suriyeli Ahmet el-Abbuş ile ailesinin yaşadığı ve çatısı çinko kaplı ahşap olan evden dumanlar yükselmeye başladı. Aile fertleri kendilerini dışarı atarken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.Yangından sonra her şeyini kaybeden aile geçici olarak enişteleri Kemal Huriye'nin evine yerleşti. Küle dönen evde incelemelerde bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, daha sonra el-Abbuş ailesinin ziyaret etti. Aileye barınma sağlayacaklarını söyleyen Kurtuluş, eşya yardımı da yapılacağını ifade etti. Ayrıca yangın esnasında kimlikleri de yanan aileye, yeni kimlikleri de teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL