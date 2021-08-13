Evi yanan Marmarisli 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın orman hassasiyeti duygulandırdı
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Evi yanan Marmarisli 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın orman hassasiyeti duygulandırdı

Evi yanan Marmarisli 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın orman hassasiyeti duygulandırdı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın, "Evim yansın ne yapalım. Ev yapılır ama orman 20 senede meydana gelir."sözleri dinleyenleri duygulandırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın, "Evim yansın ne yapalım. Ev yapılır ama orman 20 senede meydana gelir."sözleri dinleyenleri duygulandırdı.

Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınının ardından vatandaşların yaraları sarılıyor.

Yangından etkilenen Bayır Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın da evinin yanan eşyaları ekiplerce taşınıyor.

Yaşadığı felakete rağmen umudunu koruyan Kılıç, AA muhabirine, çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Yangının birçok noktada etkili olduğuna işaret eden Kılıç, söndürme ekiplerinin büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Yangında evinin hasar gördüğüne değinen Kılıç, devletin hemen yaralarını sarmak için geldiğini, Marmaris Kaymakamlığınca da para yardımı aldığını kaydetti.

"Huzur ve sağlık olursa her şey olur"

Mahallelerine gelen hayırseverlerin de kendilerine yardım ettiğine değinen Kılıç, "Allah el uzatanlara ömür, sağlık versin. Devlet ve milletin desteğiyle eski günlerimize döneceğiz inşallah. " dedi.

Kılıç, manzarasını çok sevdiği ormandaki çam ağaçlarının yandığına şahit olduğunu belirterek, "Evim yanabilir ama ormanlar yanmasın. Ev yansın ne yapalım. Ev yapılır ama orman 20 senede meydana gelir. Aynı doğayı belki gelecek nesiller görebilir ama biz görmeyiz artık. Bize balı, defneyi, kekiği, adaçayını ormanlar veriyordu. Şimdi her yer kül oldu. Çok üzgünüm. Huzur ve sağlık olursa her şey olur." ifadesini kullandı.

Söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Kılıç, yaşadıkları zorlu günlere rağmen her zaman şükretmesini bildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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