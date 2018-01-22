Evi Yanan 'Leyla Nine'ye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sahip Çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mardin'de evi yanan 83 yaşındaki Leyla Nine'ye yardım için harekete geçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Evi Yanan Leyla Nine Yardım İstiyor" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılması uygun görüldüğü belirtilerek, "Mardin Kızıltepe'de yaşanan olayın duyulmasının hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Mardin İl Müdürlüğü ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir.

İlk etapta 83 yaşındaki Leyla teyzemizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımızca ödenek çıkartılmıştır.

Leyla teyzemizin yanan evinin yeniden onarılması ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması için de Bakanlığımız tarafından çalışma başlatılmıştır.

Geçici barınma ihtiyacı giderilen Leyla teyzemize uzman personellerimiz tarafından psikososyal destek sağlanmıştır.

Ayrıca yangın esnasında engelli oğlunun tekerlekli sandalyesinin zarar gördüğünü söyleyen Leyla teyzemizin oğluna yeni bir tekerlekli sandalye gönderilmesi için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi. - ANKARA