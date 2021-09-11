EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ - Haberler
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EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da kiracı olarak oturduğu evde yangın çıktığını haber alıp gelen Felek Bayram (40), gözyaşlarına boğuldu.

DİYARBAKIR'da kiracı olarak oturduğu evde yangın çıktığını haber alıp gelen Felek Bayram (40), gözyaşlarına boğuldu. Eşyalarının ve çocuklarının kıyafetinin yandığını belirten Bayram, yardım istedi.

Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde iki katlı binanın giriş katında kiracı olarak oturan Felek Bayram, iki çocuğuyla dışarı çıktıktan bir süre sonra evde yangın çıktı. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Zarara neden olan yangını soğutma çalışmaları sürerken, komşularının haber verdiği Felek Bayram eve geldi. Bu sırada Bayram gözyaşlarını hakim olamadı.

'SOKAKTA KALDIM, EVİM VE EŞYALARIM YANDI'

Zarar görmeyen eşyalarını çıkarmaya çalışan Felek Bayram, gözyaşları içerisinde çocuklarının küçük yaşta olduğunu ve imkanı olmadığını söyledi. Bayram, Evim kira, içerisindeki her şey yandı. Yardıma muhtacım, evim kira ben ne yapacağım. Küçük odadaki prizden yangın çıktığını tahmin ediyorum. Yataklar tutuşmuş ve ev yandı. Eşyalarım, çocuklarımın kıyafeti yandı. Ben sokakta kaldım dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: EVİ YANAN KADIN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ - Haberler
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