EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI
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EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da hurda toplayarak geçimini sağlayan Mahsun Gezer'in (35) ailesiyle oturduğu ev, yangında kül oldu.

ANTALYA'da hurda toplayarak geçimini sağlayan Mahsun Gezer'in (35) ailesiyle oturduğu ev, yangında kül oldu. 5 çocuğu ve eşiyle ortada kalan Gezer, "Tüm eşyalar yandı. Bayram öncesi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Yangın bu sabah Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Petunya Sokak üzerindeki iki katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Geçimini hurda toplayarak sağlayan Mahsun Gezer'in evinden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. O sırada evde olan Nejla Gezer, yangını fark eder etmez 5 çocuğunu da yanına alarak evden çıktı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangını eşi ve 5 çocuğu ile birlikte gözyaşları içinde izleyen Mahsun Gezer, 10 yıl önce Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiğini söyleyerek, 'Ben hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Günlük 80-100 TL kazanıyorum. Evin ihtiyaçlarını ve kirayı çıkardıktan sonra kalan parayla zor bela televizyon, buzdolabı ve kanepe gibi ihtiyaç mallarını almıştım. Onlar da şimdi yandı. Bayram öncesi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Bu eve 4-5 ay önce taşındığını sözlerine ekleyen Mahsun Gezer, 'Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Çocuklar da çıkarmış olabilir. Günlük 80-100 TL kazanıyordum ama pandemiden dolayı da işler kötü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah'a sığınıyorum. 500 TL kira ödüyorum ve 5 çocuğumdan biri zihinsel engelli" diye konuştu.

5 çocuğu ile odada yatarken evde yangın çıktığını söyleyen Nejla Gezer ise kendilerini sokağa zor attıklarını belirttikten sonra küçük çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI
EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI
EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI
EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI
EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI
EVİ YANAN HURDACI, 5 ÇOCUĞU VE EŞİYLE ORTADA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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