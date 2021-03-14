Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
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Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı

14.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:01
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen İbrahim ve Sultan Abay çiftine, Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sevgi Eli' ekipleri sahip çıktı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen İbrahim ve Sultan Abay çiftine, Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sevgi Eli' ekipleri sahip çıktı. Abay çiftine yeni ev kiralandı ve bütün eşyaları yenilendi.  

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nde, geçen 9 Mart Salı günü İbrahim (70) ve  Sultan (70) Abay çiftine ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İbrahim Abay, hafif yaralanırken yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sokakta kalan Abay çiftinin Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sevgi Eli', yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

Abay çiftine, yaşadıkları mahallede yeni bir ev kiralandı. Ardından da küle dönen bütün eşyaları yenilendi.ABAY ÇİFTİ, DUYGULANDI

Yeni evleri ile eşyalarını gördüğünde duygularını saklayamayan Abay çifti, "Her şeyimizi bir yangında kaybettik. Evimizle birlikte eşyalarımız ile giysilerimize varana dek her şey küle döndü. Burada bize destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi 'Sevgi Eli' ekiplerine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden Selma Yıldız ve 'Sevgi Eli' Acıpayam Şubesi Sorumlusu Nurten Elçin, bizi ziyaret etti. Bugün onların döşemiş olduğu yeni evimize geçtik. Mutluluğumuzu sizlere kelimelerle anlatamam" dedi.


Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı
Evi yanan çifte 'Sevgi Eli' uzandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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