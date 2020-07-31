Evi yanan Bülbül Nine'ye, komşuları sahip çıktı ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyü'nde çıkan yangında evi yanan Bülbül Yalçın (76), komşularının tadilatını yaptırdığı eski bir evde yaşam mücadalesi veriyor.

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyü'nde çıkan yangında evi yanan Bülbül Yalçın (76), komşularının tadilatını yaptırdığı eski bir evde yaşam mücadalesi veriyor. Yalçın, evinin onarılması için yetkililerden yardım istedi.

Aşağı Karacasu Köyü'nde yalnız yaşayan, 4 çocuk annesi Bülbül Yalçın'ın evinde 23 Temmuz'da yangın çıktı. Güneş enerji sisteminin patlaması sonucu akan suların oluşturduğu şaselerden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Komşularının yardımıyla eski bir evi tadilat eden Bülbül Yalçın, yangından kurtarılan birkaç parça eşya ile buraya sığındı. Bülbül Yalçın, 15 yıl önce eşimi kaybettim. 4 çocuğum evlenince tek kaldım. Eşimden kalan emekli maaşı ile geçiniyorum. Evim ve eşyalarımın büyük bir kısmı yandı. Çok çaresiz kaldım. Evin çatısını yaptırmak istesem dünyanın parası. Evin içerisindeki elektrik tesisatı da yandı. Yetkililerden yardım istiyorum diye konuştu.

Yangın haberini alır almaz Ankara'dan annesinin yanına gelen kızı Kadriye Kılıç ise, Annemiz burada tek başına yaşıyor. Ayaklarından da rahatsız. Sağ olsun komşularımız kurtarabildikleri eşyalarını buraya getirmiş dedi.

Kaynak: DHA