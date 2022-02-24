Evi yanan aileye yardım eli uzatıldı

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olayda evi yanan ve eşyaları kullanılmaz hale gelen aileye yardım eli uzattı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta çıkan yangın neticesinde evinde hasar oluşan ve eşyaları kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret etti. Aile sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şener Söğüt, belediye tarafından yapılan çalışmaları da inceledi. Üzücü haberi aldıktan sonra ekiplere hemen talimat verdiğini belirten Başkan Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak elimizden gelen yardımı yapacağız. Ekiplerimiz ev içerisinde şu an tadilat çalışması yapıyor. En kısa süre içerisinde de tamamlayacak" dedi. Ev sakinleri de Başkan Söğüt'e yapılan yardımlarından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ