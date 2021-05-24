Evi yanan aileye yardım eli
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Evi yanan aileye yardım eli

Evi yanan aileye yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, Alikahya Merkez Mahallesi'nde evi yanan ailenin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

İzmit Belediyesi, Alikahya Merkez Mahallesi'nde evi yanan ailenin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Merkez Mahallesi Paşadayı Sokak'taki bir evde çıkan yangın sonucu mağdur olan aile için çalışma başlattı. Mağdur ailenin ihtiyaçlarını listeleyen ekipler, eve yeni eşyalar yerleştirdi. Evi yanan aileye koltuk, çamaşır makinesi, buzdolabı, halı ve set üstü ocak yardımı yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kullanılamaz hale gelen evin yıkımını gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Evi yanan aileye yardım eli
Evi yanan aileye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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