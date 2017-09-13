Evi Yanan Aileye Manisa Büyükşehir'den Yardım Eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'in Bahadır Mahallesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Ramazan-Ayşe Tekin çiftinin buzdolabından, çamaşır makinesine kadar tüm beyaz eşyalarını yeniledi.



Manisa'nın il genelinde hayata geçirdiği yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle de vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gele Ramazan-Ayşe Tekin çiftinin yardımına koşarak buzdolabından, çamaşır makinesine kadar tüm beyaz eşyalarını yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir ve Alaşehir Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Ceylan da, Tekin ailesini ziyaret ederek eşyaları teslim etti.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Tekin ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Alaşehir Belediyemizin destekleriyle ailemizin evi yenilendi. Ardından biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ailemizin beyaz eşyalarını yeniledik. Allah ailemize bir daha böyle afet yaşatmasın. Alaşehir Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban'a da mağdur ailenin evlerinin yapılmasında verdiği destek için teşekkür ediyorum. Alaşehir Belediyesi ile el ele vererek Tekin ailesinin yaralarını sardık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın zor günlerinde her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.



Evlerinde çıkan yangın sonucu zor günler yaşayan Ramazan- Ayşe Tekin çifti Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destek nedeniyle mutluluğunu paylaştı. Tekin ailesi kendilerini yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bahadır Mahallesi'nde Adem Özdemir adlı vatandaşın çay ikramını da geri çevirmedi. Genç, Adem Özdemir'in evine de konuk olarak bir süre sohbet etti. - MANİSA