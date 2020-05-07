Evi yanan aileye İHH'den yardım
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Evi yanan aileye İHH'den yardım

Evi yanan aileye İHH'den yardım
07.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:02

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği, evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileye yardım eli uzattı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği, evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileye yardım eli uzattı.

Yangın haberini alır almaz harekete geçtiklerini aktaran Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, "Ailemizin bu zor günlerinde yanlarında olarak, acil yaşam malzemelerinden oluşan gıda ve giyim kolilerimizi teslim ettik. Şimdi ise evin tamir ve tadilatı için nakit yardım kampanyası başlatıyoruz. Halkımız, bu ailemize ulaştırılmak üzere fitre ve zekatlarını temsilciliğimize ulaştırabilirler." ifadesini kullandı.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Mehmet Emin İvgin'in, 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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