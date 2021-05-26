Evi yanan aileye belediyeden yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evi yanan aileye belediyeden yardım eli

Evi yanan aileye belediyeden yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vatandaşların her anlamda yanında olan İzmit Belediyesi, evlerinde yangın çıkan aileye yardım elini uzatarak temel ihtiyaçlarını tespit etti.

Vatandaşların her anlamda yanında olan İzmit Belediyesi, evlerinde yangın çıkan aileye yardım elini uzatarak temel ihtiyaçlarını tespit etti.

Vatandaşını mağdur bırakmamak ve zor anlarında destek olmak adına çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri önce Alaca Ailesi'nin acil ihtiyaçlarını, sonra da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ailenin temel ihtiyaçlarını anında giderdi. Meydana gelen üzücü olayın olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada destek olmak amacıyla olayın yaşandığı gün yapılan sosyal inceleme sonrası aileye, ihtiyaç durumları göz önünde bulundurarak yardım yapıldı.

Her türlü olumsuz hadisede İzmitliler'in yanında olmanın belediyenin bir görevi olduğunu belirten ekipler, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın mağduru aile ise belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lüks araçla motosiklet çarpıştı; sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bırakıp tamponuyla ilgilendi
Lüks araçla motosiklet çarpıştı; sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bırakıp tamponuyla ilgilendi
Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü
Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü
Annesini satırla öldürüp kafasını tencerenin içinde sakladı! Korkunç cinayeti para için işlemiş
Annesini satırla öldürüp kafasını tencerenin içinde sakladı! Korkunç cinayeti para için işlemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hadise Murat Boz Demet Evgar
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evi yanan aileye belediyeden yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:26:53. #1.11#

title