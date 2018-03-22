Evi Yanan Aileye Başkan Özaltun'dan Destek

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, önceki gün çıkan yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.



Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Hacıakif Mahallesi Muhtarı Metin Metli ile birlikte Hacıakif Mahallesi'ndeki evi çıkan yangında zarar gören Hasan Bilge ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evi inceleyen ve aileyle görüşen Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak aileye imkanlar ölçüsünde her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.



Belediye olarak yardım noktasında üzerlerine ne düşerse yapacaklarını ifade eden Özaltun, "Bizleri teselli eden tek şey, bu yangından ailemizin ve hiçbir hemşehrimizin zarar görmemesi. Dolayısıyla inşallah hem belediye olarak, hem Kaymakamlığımızla ortaklaşa, hemşehrimizin evinde küçük de olsa bir tadilat gerçekleştirerek, yapıyı tekrar oturulabilir bir konuma getirme konusunda kendilerine yardımcı olacağız." dedi.

Yangında evi yanan Hasan Bilge ise, yaşadıkları olayın ardından ailesi ve 4 çocuğuyla çok zor bir duruma düştüklerini anlatarak, "Bu iki odalı evde eşim, baldızım ve 4 çocuğumla birlikte 7 nüfus olarak yaşıyorduk. Ev şu an tamamen kullanılamaz halde. Belediye Başkanımız yanan evimizi ziyaret ederek, yardımcı olacaklarının sözünü verdi. Maddi durumumuz da bayağı bir sıkıntılı. O yüzden, bize yapılacak her türlü yardımlar için herkese minnettar olacağız." diye konuştu.