Evi yanan ailelere destek
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Evi yanan ailelere destek

Evi yanan ailelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evi yanan ailelere eşya yardımında bulunmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evi yanan ailelere eşya yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar Mahallesi'nde yaşayan ve evinde çıkan yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen Mustafa Pazar'a eşya desteğinde bulunuldu.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara eşya desteğinde bulunuluyor. Gölmarmara'ya bağlı Hacıbaştanlar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Pazar'ın da evinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Gölmarmara Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve şube müdürleri Mustafa Pazar ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Ergün'ün selamları ile geçmiş olsun dileklerini aileye ileten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen eşyaları aileye teslim etti. Hacıbaştanlar Mahalle Muhtarı Alaettin Baştan ve Mustafa Pazar, sağlanan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Evi yanan ailelere destek
Evi yanan ailelere destek
Evi yanan ailelere destek
Evi yanan ailelere destek
Evi yanan ailelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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