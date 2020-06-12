Evi yanan aile ortada kaldı Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyü halkından Özgür Yıldırım'a ait ev çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyü halkından Özgür Yıldırım'a ait ev çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Elektrik kaçağından çıktığı anlaşılan yangın sonucu evi tamamen kullanılmaz hale gelen Özgür Yıldırım ve ailesi köy muhtarı tarafından köy tüzel kişiliğine ait imam evine yerleştirildi.

Eşi, iki çocuğu ve babası ile birlikte yaşayan Özgür Yıldırım oluşan mağduriyetinin giderilmesi için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA