Evi Yanan Aile Destek Bekliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün çıkan yangında evleri yanan aile destek bekliyor.

İpek Mahallesi'nde dün çıkan yangında eşyalarını kaybeden ve evleri kullanılamaz hale gelen 5 çocuk annesi Yazgül Oktay, mağdur olduklarını belirtti.

Oktay, eşi tarafından terk edildiklerini, kayınpederinin desteğiyle yaptıkları borcu bulunan evlerinin yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "5 çocuğumla sokakta kaldık. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Şimdi de başımıza bu felaket geldi. Yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.