Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu

25.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:25

ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangında, kirada oturduğu evin eşyaları kül olan 3 çocuk annesi Hacer Demirel (26), gözyaşı dökerek, "Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye yardım istedi.

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde Hacer Demirel ile dini nikahlı eşi Ali Budan'ın (32) kirada oturduğu evde meydana geldi. İddiaya göre, elektronik cihazların alev almasıyla başlayan yangın, evin tüm odalarına yayıldı. Eşi ve 3 çocuğuyla uyuduğu sırada evi kaplayan dumanlar nedeniyle öksürerek uyanan Ali Buldan, ailesini uyandırarak evden dışarı çıkarttı. Vatandaşların yardımı ve ihbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.Gözyaşları döken Hacer Demirel, o sırada uyudukları için yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Sabah elektrikler kesilip birden gelince yangın çıkmış. Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA