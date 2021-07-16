Evi yanan 11 kişilik aileye yardım
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Evi yanan 11 kişilik aileye yardım

Evi yanan 11 kişilik aileye yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te çıkan bir yangında evleri yanarak kullanılmaz hale gelen 11 kişilik aile için başlatılan yardım kampanyası meyvelerini vermeye başladı.

Bilecik'te çıkan bir yangında evleri yanarak kullanılmaz hale gelen 11 kişilik aile için başlatılan yardım kampanyası meyvelerini vermeye başladı.

Yangın; 19 Haziran günü ilçenin Söğütcük Köyü'nde meydana gelmişti. Bülent Cambaz isimli şahıs, oturduğu tek katlı evine bir kat daha çıkmak suretiyle inşaata başladı. İnşaat alanındaki elektrik kablosunun şase yapması bir anda evden alevler yükselmeye başladı. Alevler alt kattaki eve de sıçrarken, yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

Kaymakamlıktan yardım kampanyası

Yangın ardından 11 kişilik Cambaz ailesi ortada kalırken, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin'in talimatıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Bülent Cambaz'ın kendi adına bir yardım hesabı açıldığı duyuran Kaymakam Şahin, "11 kişilik aileye yardımcı olmak isteyen hemşerilerimizin bilgisine sunulur. Yardım ve destekleriniz için aile adına teşekkürlerimizi sunarız" demişti.

Bir yardım sever evin komple elektrik tesisatını yeniledi

Bilecik'te hizmet veren Keskin Elektrik sahibi Mehmet Ali Keskin tarafından 11 kişilik aileye ilk yardım geldi. Keskin, evi yanan ailenin komple elektrik tesisatını yeniledi. Allah'ın kimseye böyle bir afet vermemesini söyleyen Keskin, Gölpazarı'na Karaagaç Köyünde yanan köy kahvesini Küçükyenice Köyünde yaptırılan imam lojmanı ve Yenipazar'a yaptırılan Çöte Camisinde elektrik tesisatını bedelsiz yaptığı söyledi. - BİLECİK

Evi yanan 11 kişilik aileye yardım
Evi yanan 11 kişilik aileye yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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