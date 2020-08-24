Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için üzüldü
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Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için üzüldü

- Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için üzüldü Sivas'ta bağ evi kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan evine değil yanan Türk bayrağı ve kırılan ağaçlar için üzüldü Sivas'ta bağ evi kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan evine değil yanan Türk bayrağı...

24.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:54

- Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için üzüldü

Sivas'ta bağ evi kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan evine değil yanan Türk bayrağı ve kırılan ağaçlar için üzüldü

SİVAS - Sivas'ta bağ evi kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan evine değil yanan Türk bayrağı ve kırılan ağaçlar için üzüldü.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Sivas merkeze bağlı Çalılı köyünde meydana geldi. Mehmet Fatih Arpa 'ya ait bağ evi gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Yanan bağ evini gören vatandaşlar İtfaiye ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yangına kısa sürede müdahale edildi. Öte yandan kundakçıların evin bahçesinde bulunan ağaçlara da tekmeleyerek zarar verdiği öğrenildi. Evi kullanılmaz hale gelen Fatih Arpa ise yanan evine değil zarar gören Türk bayrağı ve kırılan ağaçlar için üzüldü.

Mehmet Fatih Arpa, "Dün evde yatarken gece 12 civarında köyün muhtarı bana telefon açtı dedi ki 'Mehmet bahçen yanıyormuş bahçeye gel' diye 112'yi arayarak buraya geldim, geldiğimde gördüğüm manzara komple yanmış şekildeydi, yapacak hiçbir şey kalmamıştı. İtfaiye geldi söndürüldü, jandarma tutanak tuttu. Mağdur durumda kaldım ben burayı emek harcayarak yaptım. Buraya ağaç diktik faydalı olalım tarım yapalım. Kuyu kurdurdum, kuyu suyu çıktıktan sonra bu olaylarla karşılaştım 3 senedir buradayım hiçbir sorunum yoktu ama ben yakın zamanda kuyu kurdurduğum yerden su çıkınca bu olaylarla karşılaştım. Binlerce insanın bahçesi var bunun ilk ve sen olmayacağı belli değil bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Ben buraya 85 bin lira üzerinde para harcadım 2 sene üzerinde maliyeti oldu kolay olmadı, arabamızı da küçülttük varımızı yoğumuzu buraya gömdük sonra olan netice bu. İfade verdim jandarma tutanak tuttu olayın aydınlatılmasını istedim. Ağaçlarımızı tekmelediler, kulübemizin kapılarını kırmışlar bu bilinçli bir şey. Burada benim 3 çocuğumun hakkı var burada benim bir emeğim var"dedi.

Bayrağa üzüldü

Arpa, evle birlikte eve astığı dev Türk bayrağının da yakıldığını ifade edip, "Burada kocaman bir Türk bayrağı vardı. Her şey gelir yerine ama bir bayrağı yakacak kadar alçalanılabilir mi? 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' Bunlar vatansız herhalde bilmiyorum. Yazık günah o bayrak için şehitler veriyoruz. Bunlar 2-3 sene sonra yerine gelir o bayrağa yazık, ben o bayrağa acıdım. Ben buradan valime sesleniyorum o Türk bayrağımı geri istiyorum o Türk bayrağını geri dikmek istiyorum" diye konuştu.

Evi yakıldı, o yanan bayrak ve ağaçlar için üzüldü

Kaynak: İHA

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