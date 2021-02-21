Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor

21.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:12
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor

ADANA'da bir apartmanın 9'ncu katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ADANA'da bir apartmanın 9'ncu katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken dairede oturan Cavlak ailesinin komşuları, evin onarılması ve eşyasının yenilenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede çıktı. Bir akaryakıt istasyonunda satış elemanı olarak çalışan Mustafa Cavlak (50), iş çıkışı eve geldikten sonra salondaki elektrikli sobayı çalıştırıp banyoya girdi. Kısa süre içerisinde patlama sesiyle neye uğradığını şaşıran Cavlak alevlerin arasında kaldı. Evden dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler evin kapısını kırarak Cavlak'ı kurtardı. Kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin kül olduğunu belirten Mustafa Cavlak, yangın sırasında eşi ve 2 çocuğunun şans eseri evde bulunmadığını söyledi. Psikolojik travma yaşadıklarını belirten Cavlak, eşyasız halde kayınvalidesinin evine sığındıklarını anlattı. Cavlak, "Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" dedi.

Ailenin durumuna kayıtsız kalmayan komşuları, evlerinin onarılması ve 8-12 yaşlarındaki 2 çocuğun Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişmek için kullandıkları tablet bilgisayarın da aralarında bulunduğu eşyanın yenilenmesi için yetkililerden yardım istedi.


Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Cansu Dere Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Umut Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Muğla Şehit Suriye Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 16:12:27. #1.14#
title