Evi uyuşturucu tarlasına çevirdi
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Evi uyuşturucu tarlasına çevirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında plastik kapların içerisine ekili halde bin 729 kök kenevir bitkisi, 46 adet satışa hazır 'fişek' tabir edilen toplam 92 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Evi uyuşturucu tarlasına çevirdi
12.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:42

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında plastik kapların içerisine ekili halde bin 729 kök kenevir bitkisi, 46 adet satışa hazır 'fişek' tabir edilen toplam 92 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon yapıldı. Şüpheli bir şahsa ait evde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde plastik kapların içerisine ekili vaziyette bin 729 kök kenevir bitkisi, 46 adet satışa hazır 'fişek' tabir edilen toplam 92 gram kubar esrar maddesi elde edildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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