Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2)

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDAAntalya'da terk ettiği evinde 4 çocuğundan bazıları komşuları tarafından baygın bulunan Gizem Y. (26), gittiği Adapazarı'ndan döndü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Antalya'da terk ettiği evinde 4 çocuğundan bazıları komşuları tarafından baygın bulunan Gizem Y. (26), gittiği Adapazarı'ndan döndü. Çocuklarının devlet korumasına alındığını anlatan Gizem Y., "Komşum eve geliyor. Çocuklarımın halini görüyor. Ambulansı arıyor. Çocuklarım rahatsızdı, hava sıcak olunca da fenalaşmış. Eşim de yeterince yemek verememiş. Sonra rahatsızlanmış. Ambulans gelmiş, çocuklarım tedaviye götürüldü. Ben iki gündür evde yoktum. Eşimle tartıştım. Hakaret etti. O yüzden babamın yanına gidecektim. Adapazarı'nda olayı duyunca otobüsten indim. Yeniden dönüşe geçtim. Çocuklarım şimdi yetiştirme yurdunda tedavi oluyor" diye konuştu.Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler