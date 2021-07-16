Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2)

Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDAAntalya'da terk ettiği evinde 4 çocuğundan bazıları komşuları tarafından baygın bulunan Gizem Y. (26), gittiği Adapazarı'ndan döndü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Antalya'da terk ettiği evinde 4 çocuğundan bazıları komşuları tarafından baygın bulunan Gizem Y. (26), gittiği Adapazarı'ndan döndü. Çocuklarının devlet korumasına alındığını anlatan Gizem Y., "Komşum eve geliyor. Çocuklarımın halini görüyor. Ambulansı arıyor. Çocuklarım rahatsızdı, hava sıcak olunca da fenalaşmış. Eşim de yeterince yemek verememiş. Sonra rahatsızlanmış. Ambulans gelmiş, çocuklarım tedaviye götürüldü. Ben iki gündür evde yoktum. Eşimle tartıştım. Hakaret etti. O yüzden babamın yanına gidecektim. Adapazarı'nda olayı duyunca otobüsten indim. Yeniden dönüşe geçtim. Çocuklarım şimdi yetiştirme yurdunda tedavi oluyor" diye konuştu.Semih ERSÖZLER/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Tolga Akış Hande Erçel
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:38:43. #1.15#

title