Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
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Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu

Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Gizem Y.'nin (26) terk ettiği evde 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın bulundu.

ANTALYA'da, Gizem Y.'nin (26) terk ettiği evde 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince bebek ile 3 çocuk, evden çıkarıldı. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y. (32) ise görevlilere yalvarırken, sinir krizi geçirdi.

Olay, dün Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairede eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Gizem Y., çarşamba günü eşi Onur Y. ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Komşular evde bulunan çocuklara uzun süredir iyi bakılmadığını ve sağlık durumlarının kötü olduğunu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, eve girdiklerinde 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın buldu. Bunun üzerine eve sağlık ekipleri istendi. Bu sırada Onur Y., eşini arayarak, eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde dönebileceğini söyledi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİPolis ekipleri, çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini Onur Y.'ye iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y. de polise uzun süre direndi. Polisler, biri baygın yatan çocukları kucaklayarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y., çocukların devlet korumasına alınacağı düşüncesiyle sinir krizi geçirdi ve güçlükle sakinleştirildi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü.AİLEYE KOMŞULAR YARDIM ETMİŞÇiftin komşuları, 4 ay önce mahalleye taşınan ailenin maddi durumunun iyi olmadığını ve mahallelinin yardım ettiğini anlattı. Anne ve babanın çocuklara bakma konusunda bilinçsiz olduğunu iddia eden komşulardan biri, "Geldiklerinde kıyafetleri ve televizyon vardı. Başka hiçbir eşyaları yoktu. Komşular olarak biz çamaşırlarını yıkıyorduk. Tüm komşular birleşip ev eşyaları aldık. Aile bütünlüğü bozulmaması için devlet tarafından danışman ve maaş desteği verildi. Daha sonra anne de ayrıldı. Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem temizlik olmadığı hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Baygın haldeydiler, biz de dayanamadık ve polise bildirdik" dedi.

Çocukların, gerekli sağlık kontrol ve tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği kaydedildi.


Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu
Evi terk etti, 1'i bebek 4 çocuğu perişan bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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