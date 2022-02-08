Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı (2)

EŞİ VE KAYINVALİDESİNE PUSU KURMUŞ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Kadir Gargılı'nın evi terk eden 4 aylık eşi Büşra Gargılı ile kayınvalidesi Selda Ormantepe'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Büşra Gargılı ile annesi, demir kapıyı açıp evin bahçesine girdiği anda Kadir Gargılı'nın yolun karşısında saklandığı yerden bir kez ateş ettiği, ardından duvardan atlayıp anneyle kızına ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü. Sonrasında Selda Ormantepe'nin saldırganın geldiğini görünce demir kapıyı kapamaya çalışıp elindeki eşyayı fırlattığı, ardından eline geçirdiği bir odunu kaçmaya çalışan Kadir Gargılı'ya doğru attığı görüntülere yansıdı.