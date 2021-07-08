Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü
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Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü Kağıthane'de evi soyan suç makineleri, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı Kağıthane'de bir eve balkon girerek 3 bin 500 TL para ile televizyon çalan hırsızlar, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü

Kağıthane'de evi soyan suç makineleri, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir eve balkon girerek 3 bin 500 TL para ile televizyon çalan hırsızlar, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızların evdeki televizyonu kucağına alarak götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.45 sıralarında Kağıthane'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adem T. İsimli şahsın evinden ayrıldığını gören hırsızlar, balkon kapısını zorlayarak eve girdi. Evde bir süre dolanan hırsızlar, 3 bin 500 TL para ile televizyonu alarak hızlı bir şekilde evden çıkıp uzaklaştı. Bir süre sonra evine geri gelen Adem T. parasının ve televizyon çalındığını fark ederek polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu.

Suç kayıtları kabarık olan hırsızlar kısa sürede yakalandı

İhbar üzerine ikametin bulunduğu adrese gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikamet çevresinde bulunan 5 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucu hırsızların emniyette çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunun D.A.H. ile G.D. olduğunu belirledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, G.D.'yi Şirintepe Mahallesinde, D.A.H.'yi ise Çeliktepe mahallesindeki evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahısların ilk ifadesinde televizyonu bilmediği bir şahsa sattıklarını, parayı da aralarında bölüştüklerini söyledikleri öğrenildi.

Hırsızın televizyonu kucaklayıp götürdüğü anlar kamerada

Kağıthane'de hırsızların girdikleri evdeki televizyonu kucaklayıp götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların mahallede dolaştığı ve daha sonra girdikleri evden çaldıkları televizyonu kucaklayıp götürdükleri görülüyor.

Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü
Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü
Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü
Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü
Evi soyan hırsız televizyonu kucağında böyle götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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