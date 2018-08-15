Evi Kurşunlayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'da aralarında husumet olduğu iddia edilen kişinin evini kurşunlayan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Ç. aralarında husumet olduğu Emre D.'nin evine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından olay yerinden kaçan Soner Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı.

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