Evi kumarhaneye dönüştüren 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi
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Evi kumarhaneye dönüştüren 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumarhaneye çevirdikleri evde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 440 lira ceza uygulandı.

Evi kumarhaneye dönüştüren 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi
16.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:51

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumarhaneye çevirdikleri evde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 440 lira ceza uygulandı.

Köyceğiz İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı. Ekiplerin Gürpınar Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan 8 kişiye yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 440 lira para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, ev sahibi uygulanan cezanın ardından ev mühürlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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